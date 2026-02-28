Sujetos Vinculados a Proceso por Presuntamente Agredir con Machetes a un Hombre en Hermosillo

Dos hombres fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en el delito de lesiones calificadas con premeditación y ventaja, tras la agresión cometida contra un hombre de 28 años en el norponiente de la ciudad, hecho que quedó evidenciado en un video que circuló a través de redes sociales.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que Eduardo “N”, de 33 años, y Moisés Aarón “N”, de 34, fueron imputados luego de que el pasado 26 de febrero se ejecutara una orden de aprehensión en su contra. En audiencia inicial, el Juez resolvió vincularlos a proceso e imponerles prisión preventiva justificada, al considerar riesgo para la víctima y testigos.

De acuerdo con los datos de prueba expuestos por la Fiscalía, los hechos ocurrieron la noche del 24 de febrero en el cruce del bulevar Progreso y Sierra de las Huertas, en la colonia Solidaridad, donde Eduardo “N” habría iniciado la agresión golpeando a la víctima con un tubo galvanizado.

Terceras personas intervinieron para detener la agresión

Posteriormente, el afectado fue alcanzado y continuó siendo atacado, incluso cuando ya se encontraba en el suelo, hasta que terceras personas intervinieron para detener el ataque. Las lesiones tardan más de 15 días en sanar y no ponen en peligro la vida.

Por su parte, la Policía Municipal reportó en su momento que la agresión se cometió con machetes y detalló que ambos sujetos fueron capturados a las 21:47 horas, luego de ser ubicados mediante un dron del grupo EsCuadrones cuando huían por la calle Sierra de las Huertas.

Al notar la vigilancia aérea, ingresaron a un domicilio en la calle Bolsón de Mapimí, donde, con autorización de la propietaria, los agentes efectuaron la detención y los pusieron a disposición del Ministerio Público.

Reportero: Roberto Bahena N+

