Marchas HOY 3 de Junio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México

La Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior (SUTIEMS) se manifestaron y bloquearon la Calzada de Tlalpan.Manifestación y bloqueo de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior (SUTIEMS). Foto: Cuartoscuro

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Este miércoles en CDMX: 13 concentraciones, 3 rodadas ciclistas y 11 eventos de esparcimiento. Consulta detalles para planificar tu día sin problemas.

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