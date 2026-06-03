Marchas HOY 3 de Junio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 3 de junio de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 13 concentraciones, 2 citas agendadas, 3 rodadas ciclistas y 11 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este miércoles en la capital del país.

Concentraciones

Cuauhtémoc

A las 9:30 horas, la CNTE se concentrará en la Secretaría de Gobernación, en Abraham González No. 48, colonia Juárez, donde continuarán las mesas de negociación con las autoridades federales.

A las 7:00 horas, el colectivo 'Una luz en el camino' estará en la estación Chabacano, donde se reunirá para iniciar la búsqueda del médico adscrito a la Unidad de Medicina Familiar No. 22 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Miguel Hidalgo

A las 12:00 horas, la Comunidad Politécnica estará en las instalaciones del Canal Once, para recibir la respuesta del secretario de Educación al pliego petitorio de sus demandas.

Venustiano Carranza

A las 16:00 horas, el colectivo 'Justicia para Velvet' se reunirá en la Cámara de Diputados, en H. Congreso de la Unión N0. 66, colonia El Parque, para respaldar la iniciativa para establecer 16 años de cárcel a conductores que manejen bajo efectos del alcohol y las drogas y provoquen accidentes mortales.

Rodadas ciclistas

Cuauhtémoc

A las 20:00 horas, diversos colectivos ciclistas saldrán de la estación Revolución del Metrobús rumbo a la estación Álvaro Obregón del mismo sistema de transporte.

A las 21:00 horas, la Unión Mexicana de Ciclistas saldrá del Ángel de la Independencia a un lugar por definir.

Xochimilco

A las 20:30 horas, Ajolobikers saldrá de la Fuente de la Sirena, Av. Guadalupe I. Ramírez No. 14, Col. San Marcos al Arco Histórico de Tlaltenco, Morena No. 36, Col. San Francisco Tlaltenco, en Tláhuac.

Eventos de esparcimiento

Se esperan 11 eventos de esparcimiento en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Se trata de eventos artísticos, culturales y deportivos.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 3 de junio de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de N+

ICM