Un Hombre Terminó Lesionado a Balazos Tras una Discusión con Otro Sujeto en Hermosillo

Un hombre fue lesionado a balazos la mañana del sábado 28 de febrero, luego de sostener una discusión con otro sujeto a escasas cuadras de la Comandancia Centro de la Policía Municipal de Hermosillo, ubicada en el cruce de Nuevo León y Juárez.

La agresión se registró alrededor de las 09:40 horas en la intersección de las calles 5 de Mayo y 16 de Septiembre, en la colonia 5 de Mayo, donde vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego y la presencia de una persona herida sobre la vía pública.

Después de una acolarada discusión un sujeto terminó lesionado a balazos

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, la víctima habría sostenido una acalorada discusión con otro individuo, quien presuntamente sacó un arma y disparó a corta distancia antes de huir del sitio con rumbo desconocido.

Tras la activación del Código Rojo llegaron agentes de la Policía Estatal como primeros respondientes, mientras que elementos de distintas corporaciones policiacas desplegaron un operativo de búsqueda en el sector; sin embargo, hasta el momento no se ha informado sobre la detención del presunto agresor.

El lesionado fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado para recibir atención médica a un hospital, mientras que al lugar acudieron Servicios Periciales para el procesamiento de la zona.

Reportero: Roberto Bahena N+

