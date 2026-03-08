Feminicidio de Ana Karen Nute: Vinculan a Proceso a Daniel "N", Presunto Asesino de Joven

Una persona juzgadora vinculó a proceso Daniel "N", por la presunta comisión del delito de homicidio de Ana Karen Nute, una joven asesinada, luego de que el pasado 28 de febrero pidió un servicio de mototaxi por aplicación.

Luego de que se le dictara la medida cautelar de prisión preventiva, ahora se espera que se desarrolle la investigación complementaria para conocer el veredicto.

Previamente, Alfredo Gerardo Brito Gutiérrez, asesor jurídico de la familia de la víctima, informó que se trató de una formulación de imputación por feminicidio con agravantes.

El asesor jurídico señaló que, a consideración de la representación de la víctima, existen datos de prueba dentro de la carpeta de investigación que apuntan a la probable participación del detenido en el crimen.

Caso Ana Jaren Nute

Ana Karen fue vista por última vez la noche del sábado 28 de febrero, luego de abordar un mototaxi solicitado por aplicación en el municipio de San Antonio la Isla.

Tras más de 72 horas de búsqueda, autoridades confirmaron que la joven fue localizada sin vida. Peritajes permitieron identificar su cuerpo entre los restos de una mujer hallada el 3 de marzo en Metepec.

De acuerdo con los primeros reportes, Ana Karen había asistido a una fiesta en el fraccionamiento Villas del Sauce y cerca de las 23:00 horas pidió un viaje para regresar a casa. Minutos después, el trayecto apareció como finalizado en la aplicación, pero la joven nunca llegó a su destino y su teléfono dejó de responder.

Video: Así Captaron a Ana Karen Nute Téllez antes de Desaparecer en Edomex

Historias recomendadas:

Irán Tiene Nuevo Líder Supremo: Asamblea de Expertos Elige a Mojtaba Khamenei

De Niñas a Policías: Feminicidios que Conmocionaron a México en 2025 y 2026 | 8M

