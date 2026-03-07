Dan Prisión Preventiva a Daniel “N”, Mototaxista Señalado Por Feminicidio de Ana Karen Nute

Una jueza de control con sede en Toluca dictó prisión preventiva oficiosa contra Daniel “N”, señalado por su probable participación en el feminicidio de Ana Karen Nute Téllez, una joven de 19 años que desapareció tras solicitar un mototaxi por aplicación el pasado 28 de febrero en el Estado de México.

Durante la audiencia inicial, el imputado fue informado del delito que se le atribuye, así como de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que presuntamente ocurrió el crimen. De acuerdo con Alfredo Gerardo Brito Gutiérrez, asesor jurídico de la familia de la víctima, se trató de una formulación de imputación por feminicidio con agravantes.

“El imputado tuvo la oportunidad de declarar; sin embargo, decidió reservarse su derecho”, explicó el representante legal de la familia.

La jueza determinó que la situación jurídica del acusado se resolverá en un plazo de 72 horas, por lo que la continuación de la audiencia inicial está programada para este domingo al mediodía.

El asesor jurídico señaló que, a consideración de la representación de la víctima, existen datos de prueba dentro de la carpeta de investigación que apuntan a la probable participación del detenido en el crimen. Mientras avanza el proceso, Daniel “N” permanecerá en prisión preventiva.

¿Qué pasó con Ana Karen?

Ana Karen fue vista por última vez la noche del sábado 28 de febrero, luego de abordar un mototaxi solicitado por aplicación en el municipio de San Antonio la Isla.

Tras más de 72 horas de búsqueda, autoridades confirmaron que la joven fue localizada sin vida. Peritajes permitieron identificar su cuerpo entre los restos de una mujer hallada el 3 de marzo en Metepec.

De acuerdo con los primeros reportes, Ana Karen había asistido a una fiesta en el fraccionamiento Villas del Sauce y cerca de las 23:00 horas pidió un viaje para regresar a casa. Minutos después, el trayecto apareció como finalizado en la aplicación, pero la joven nunca llegó a su destino y su teléfono dejó de responder.

VIDEO: Así Captaron a Ana Karen Nute Téllez antes de Desaparecer en Edomex

Historias recomendadas: