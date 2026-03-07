Balacera en Tepito Hoy: Un Muerto y Un Menor Lesionado Tras Ataque a Tiros en la Colonia Morelos

Un hombre de 35 años fue asesinado a tiros este sábado 7 de marzo 2026 en la zona de Tepito, en la Ciudad de México. Durante el ataque a balazos también resultó lesionado un menor de edad de 13 años.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión con arma de fuego sucedió en las calles Toltecas y Peñón, en la colonia Morelos. Las víctimas viajaban a bordo de una motocicleta.

N+ pudo constatar que el ataque se realizó en un espacio comercial, donde luego de la balacera, empezaron a cerrar los negocios de diversos giros, para dar espacio a las investigaciones y el operativo policial.

Siguen a presuntos agresores por cámaras

Luego del ataque, la motocicleta cayó encima del hombre asesinado. Se espera la llegada de elementos de la Fiscalía General de Justicia capitalina para el levantamiento del cuerpo y el inicio de la investigación.

Según reportes de las autoridades, se realiza un rastreo mediante las cámaras de videovigilancia para dar con los agresores, quienes presuntamente huyeron por la avenida Ferrocarril de Cintura hacia la zona norte de la Ciudad de México.

Video: Hombre Fue Asesinado en Motoneta y Acompañante Resultó Herida en Tepito, CDMX

