Incendio Consume Accesorias en la Colonia San Felipe de Jesús, Gustavo A. Madero

Un incendio registrado la tarde de este 7 de marzo movilizó a cuerpos de emergencia en la colonia San Felipe de Jesús, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde varias accesorias dedicadas a la venta de autopartes resultaron afectadas.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudieron al sitio tras recibir el reporte de fuego en los locales comerciales ubicados en dicha zona. A su llegada, los vulcanos iniciaron de inmediato las labores para controlar y extinguir las llamas, las cuales amenazaban con propagarse hacia otros establecimientos cercanos.

De acuerdo con los primeros reportes, el incendio se originó en una de las accesorias donde se almacenaban autopartes y diversos materiales, lo que provocó una rápida expansión del fuego y una intensa columna de humo visible desde varios puntos de la zona.

Incendio en San Felipe de Jesús. Foto: N+

Los bomberos realizaron maniobras con equipo especializado para sofocar el siniestro, enfriar el área afectada y evitar que el fuego alcanzara otros locales contiguos. Asimismo, elementos de seguridad acordonaron el perímetro para permitir el trabajo de los servicios de emergencia y prevenir riesgos para los vecinos y comerciantes.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. Las autoridades continuarán con la evaluación de daños y la investigación para determinar las causas que originaron el incendio.

