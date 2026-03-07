8M CDMX: Colocan Vallas en Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional Previo a Marcha

Desde las primeras horas del viernes, cuadrillas de trabajadores y elementos de seguridad iniciaron la instalación de vallas metálicas de más de dos metros de altura en las inmediaciones del Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana y edificios aledaños de Ciudad de México con miras a la marcha del 8 de marzo de este domingo.

De acuerdo con imágenes, el Palacio Nacional se encuentra totalmente perimetrado. El objetivo es evitar confrontaciones directas y proteger la fachada de posibles daños o pintas durante la entrada de los contingentes.

Mientras que la catedral metropolitana fue "blindada" para asegurar su integridad ante la masiva afluencia que se espera este domingo.

Otros edificios aledaños, como la Suprema Corte de Justicia y comercios sobre la calle 5 de mayo y Avenida Juárez, también han reforzado sus accesos, con muchos locatarios optando por "bajar la cortina" de manera preventiva.

¿Cuál es la ruta de la marcha del 8M de este domingo?

Si planeas asistir o transitar por la zona este domingo 8 de marzo, toma en cuenta que habrá cortes a la circulación por la marcha.

La mayoría de los contingentes partirán de la Glorieta de las Mujeres que Luchan y el Monumento a la Revolución, para avanzar por Paseo de la Reforma y Avenida Juárez hasta desembocar en el Zócalo.

De acuerdo con autoridades, el C5 desplegará más de 500 cámaras para vigilar la ruta en tiempo real y asegurar que los servicios de emergencia puedan actuar rápidamente de ser necesario.

Se esperan cierres en estaciones del Metro, aunque esto aún no es confirmado por autoridades, así como cortes a la circulación en todo el primer cuadro de CDMX.

