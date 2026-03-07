¿Hay Contingencia Ambiental y Doble No Circula Este 8 de Marzo 2026 en CDMX y Edomex?

Pese a que las restricciones se han mantenido al margen de lo establecido con regularidad, se mantiene el riesgo de que las condiciones ambientales cambien por la reiterada presencia de contaminantes. En N+ te explicamos si se activa la contingencia ambiental y el Doble Hoy No Circula para este 8 de marzo 2026 en la Ciudad de México y Estado de México, así como la forma en la que aplica dicha prohibición.

A pesar de las lluvias y vientos registrados los últimos días en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), las condiciones para que se emita la alerta por acumulación de contaminantes siguen latentes. De cara a una jornada en la que se han anunciado movilizaciones masivas, te recomendamos mantenerte al pendiente de actualizaciones a través de N+.

¿Hay contingencia ambiental en CDMX y Edomex este domingo 8 de marzo 2026?

Hasta el corte de las 14:30 horas de este sábado, no se ha activado la contingencia ambiental, ni el Doble Hoy No Circula para este domingo 8 de marzo de 2026, aunque las condiciones de ambientales no son del todo positivas.

La calidad del aire en la ZMVM, según el Índice AIRE Y SALUD, es la siguiente:

Cuautitlán: mala

Tultitlán: mala

Tlalnepantla: mala

Atizapán: aceptable/moderado

FES Acatlán: aceptable/moderado

Los Laureles: aceptable/moderado

San Agustín: aceptable/moderado

Neza: mala

GAM: aceptable/moderado

Merced: mala

Hospital General: mala

Miguel Hidalgo: mala

UAM Iztapalapa: aceptable/moderado

Xochimilco: aceptable/moderado

Tláhuac: aceptable/moderado

Pedregal: aceptable/moderado

Te recordamos que se activa la contingencia ambiental cuando el monitoreo atmosférico registra concentraciones de ozono mayores a 155 puntos del índice de calidad del aire o partículas, debido a condiciones meteorológicas adversas como alta radiación, falta de viento y sistemas anticiclónicos.

¿Cómo aplica la restricción de Hoy No Circula?

El domingo se suspende el programa Hoy No Circula. Solo se activa si hay contingencia.

Cuando se activa el Doble Hoy No Circula en domingo, por contaminación del aire, así aplica la restricción:

Todos los vehículos con holograma de verificación "2"

Los vehículos con holograma de verificación "1" de acuerdo con su terminación de placa, par o non de manera alternada, con base en la última activación

Los vehículos con holograma de verificación "0" y "00", considerando la terminación de matrícula a la que le aplica la restricción en el Programa Hoy No Circula. En el

supuesto de ser sábado o domingo, la CAMe iniciará con terminación de placa 5 y 6 engomado amarillo y continuará con terminación 7 y 8 engomado rosa, 3 y 4 engomado rojo, 1 y 2 engomado verde, 9 y 0 engomado azul e iniciará nuevamente con terminación de placa 5 y 6 engomado amarillo y así sucesivamente

