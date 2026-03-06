Lluvia Vuelve Hoy a CDMX: ¿En Qué Alcaldías Hay Precipitaciones Este 6 de Marzo 2026?
N+
Se observaban lluvias con chubascos en al menos cinco alcaldías, en el tercer día consecutivo de precipitaciones en la Ciudad de México
COMPARTE:
La tarde-noche de este viernes 6 de marzo de 2026 se prevén precipitaciones en algunas demarcaciones de la capital del país, lo que se prevé genere encharcamientos, ralentice el tráfico vehicular y provoque la activación de la marcha de seguridad en el Metro.
Pasadas las 17:00 horas de este viernes, se observaban lluvias con chubascos en al menos cinco alcaldías, en el tercer día consecutivo de precipitaciones en la Ciudad de México.
Noticia relacionada: Taxista Arrastra a Policía por Calles de Iztapalapa para Evitar Alcoholímetro; Ya Fue Detenido
¿En qué alcaldías llueve hoy?
De acuerdo con la imagen más reciente de radar, se observan lluvias con chubascos en las siguientes alcaldías:
- Álvaro Obregón,
- Magdalena Contreras y
- Tlalpan.
De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, también se presentan lluvias ligeras y lloviznas en:
- Azcapotzalco,
- Miguel Hidalgo y
- Xochimilco.
Se observan lluvias con chubascos en @AlcaldiaAO, @ALaMagdalenaC y @TlalpanAl; lluvias ligeras y lloviznas en @AzcapotzalcoMx, @AlcaldiaMHmx y @XochimilcoAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 6, 2026
Continúa informado. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/Otbxy9jGzo
Alerta amarilla por bajas temperaturas
En tanto, a las 13:00 horas de este viernes se activó la Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado en las demarcaciones:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Tlalpan
Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado 07/03/2026 en las demarcaciones de @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC y @TlalpanAl.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/Tr0EFCdxuN— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 6, 2026
Historias recomendadas:
- Cofepris Aprueba Nueva Vacuna TAK-003 contra el Dengue, ¿Cuánto Costará y Cómo Funciona?
- Caso Henry: Audiencia de Édgar "N", "El Peluso", Hombre que Atacó Tienda 3B en Edomex
AMP