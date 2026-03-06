Inicio Ciudad de México Lluvia Vuelve Hoy a CDMX: ¿En Qué Alcaldías Hay Precipitaciones Este 6 de Marzo 2026?

Lluvia Vuelve Hoy a CDMX: ¿En Qué Alcaldías Hay Precipitaciones Este 6 de Marzo 2026?

|

N+

-

Se observaban lluvias con chubascos en al menos cinco alcaldías, en el tercer día consecutivo de precipitaciones en la Ciudad de México

Lluvia Vuelve a Hoy a CDMX: ¿En Qué Alcaldías Hay Precipitaciones Este 6 de Marzo 2026?

Frío y lluvia se registra en gran parte de la ciudad. Foto: Cuartoscuro

COMPARTE:

La tarde-noche de este viernes 6 de marzo de 2026 se prevén precipitaciones en algunas demarcaciones de la capital del país, lo que se prevé genere encharcamientos, ralentice el tráfico vehicular y provoque la activación de la marcha de seguridad en el Metro.

Pasadas las 17:00 horas de este viernes, se observaban lluvias con chubascos en al menos cinco alcaldías, en el tercer día consecutivo de precipitaciones en la Ciudad de México. 

Noticia relacionada: Taxista Arrastra a Policía por Calles de Iztapalapa para Evitar Alcoholímetro; Ya Fue Detenido

¿En qué alcaldías llueve hoy?

De acuerdo con la imagen más reciente de radar, se observan lluvias con chubascos en las siguientes alcaldías:

  • Álvaro Obregón,
  • Magdalena Contreras y
  • Tlalpan.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, también se presentan lluvias ligeras y lloviznas en:

  • Azcapotzalco, 
  • Miguel Hidalgo y
  • Xochimilco.

Alerta amarilla por bajas temperaturas

En tanto, a las 13:00 horas de este viernes se activó la Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado en las demarcaciones:

  • Álvaro Obregón
  • Cuajimalpa
  • Magdalena Contreras
  • Tlalpan

Historias recomendadas:

AMP 

Lluvias e InundacionesClima CDMX
Inicio Ciudad de México Vuelve lluvia cdmx hoy lista alcaldias afectaciones precipitaciones 6 de marzo 2026