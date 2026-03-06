Lluvia Vuelve Hoy a CDMX: ¿En Qué Alcaldías Hay Precipitaciones Este 6 de Marzo 2026?

La tarde-noche de este viernes 6 de marzo de 2026 se prevén precipitaciones en algunas demarcaciones de la capital del país, lo que se prevé genere encharcamientos, ralentice el tráfico vehicular y provoque la activación de la marcha de seguridad en el Metro.

Pasadas las 17:00 horas de este viernes, se observaban lluvias con chubascos en al menos cinco alcaldías, en el tercer día consecutivo de precipitaciones en la Ciudad de México.

¿En qué alcaldías llueve hoy?

De acuerdo con la imagen más reciente de radar, se observan lluvias con chubascos en las siguientes alcaldías:

Álvaro Obregón,

Magdalena Contreras y

Tlalpan.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, también se presentan lluvias ligeras y lloviznas en:

Azcapotzalco,

Miguel Hidalgo y

Xochimilco.

Alerta amarilla por bajas temperaturas

En tanto, a las 13:00 horas de este viernes se activó la Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado en las demarcaciones:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Tlalpan

Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado 07/03/2026 en las demarcaciones de @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC y @TlalpanAl.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/Tr0EFCdxuN — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 6, 2026

