Cofepris Aprueba Nueva Vacuna TAK-003 contra el Dengue, ¿Cuánto Costará y Cómo Funciona?

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aprobó el registro sanitario de la vacuna Qdenga. En 2021, el Comité de Moléculas Nuevas (CMN) había rechazado el registro sanitario de este fármaco contra el dengue.

Esta vacuna, también conocida como TAK-003, fue desarrollada por la Universidad de Mahidol en Tailandia y la farmacéutica japonesa Takeda.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el uso de este fármaco que contiene versiones debilitadas de cuatro serotipos del virus.

Cofepris aprueba uso de vacuna Qdenga contra el dengue

La Cofepris otorgó el registro a la vacuna Qdenga, que ya se emplea en 41 países para combatir los contagios de dengue. En Latinoamérica, el fármaco elaborado por la empresa Takeda ya es usado en países como Argentina, Paraguay, Brasil y Colombia.

Esta vacuna, desarrollada originalmente en Tailandia, emplea versiones debilitadas de los serotipos 1, 2, 3 y 4 del virus del dengue. Se trata de la segunda vacuna aprobada por la OMS para combatir el virus transmitido por el mosquito Aedes aegypti.

Esta vacuna se aplica en menores de 6 a 16 años que vivan en entornos con alta intensidad de transmisión del dengue. Se aplica en una pauta de 2 dosis, con un intervalo mínimo de 3 meses entre ellas.

Qdenga también se recomienda en personas con comorbilidades que vivan en países donde el dengue es endémico, como es el caso de México, incluso si se encuentran fuera del rango de edad recomendado.

¿Cuánto cuesta la vacuna Qdenga contra el dengue?

En otros países, la vacuna Qdenga tiene un precio que va de los 40 a los 115 dólares. Es decir que tiene un precio mínimo equivalente a los 711 pesos mexicanos y máximo de 2 mil 49 pesos, al tipo de cambio actual.

En la mayoría de los países donde se aplica en Latinoamérica, se entrega de forma gratuita en zonas focalizadas. Al respecto, la OMS recomienda la inclusión de Qdenga en los planes de vacunación para países con dengue endémico, “con zonas geográficas en las que una elevada intensidad de transmisión del dengue sea un problema de seguridad pública”.

El Comité de Moléculas Nuevas (CMN) había negado en 2021 el registro de la vacuna Qdenga, así como modificaciones en la vacuna Dengvaxia, que actualmente comercializa en México la empresa Sanofi y que tiene un uso restringido.

