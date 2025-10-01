Confirman Dos Bebés Fallecidos por Dengue al Norte del Estado de Veracruz en 2025

Autoridades de salud informaron este miércoles 1 de octubre, que van dos menores que han fallecido a causa de dengue, en el estado de Veracruz en lo que va de este 2025. Además de las muertes, suman más de mil 750 casos confirmados de esta enfermedad.

Los menores que murieron a causa del dengue eran bebés, tenían meses de nacidos, y presentaban casos de desnutrición. De acuerdo con Valentín Herrera Alarcón, Secretario de Salud de Veracruz, los fallecimientos se registraron en la zona norte del estado.

Se presentaron en el norte, llegaron ya muy graves, chiquitos muy chiquitos obviamente y con datos de desnutrición, chiquitos los dos de meses

Aunado a esto, menciona que hay algunos casos de dengue que se están presentando en los sitios donde antes no había, como lo son las Altas Montañas.

Autoridades de Salud informan sobre municipios de Veracruz con epidemia de dengue

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, existen dos municipios veracruzanos que se encuentran en zona de epidemia por dengue. Dichas zonas con Gutiérrez Zamora y Cotzala.

Cifras calculadas por la incidencia por cada cien mil habitantes, colocan a los municipios de Pánuco y Apazapan en zona de alarma, mientras que el resto del estado de Veracruz, está señalado como zona de seguridad.

Según con el comité nacional para la vigilancia epidemiológica, el estado de veracruz se encuentra en primer lugar a nivel nacional con 1,766 casos confirmados, de los cuales 885 son de dengue no grave, 825 con signos de alarma y 56 de dengue grave.

Hasta el pasado 22 de septiembre de este año 2025, el estado de Veracruz ocupaba el lugar 10, respecto a defunciones por dengue con dos reportes.

