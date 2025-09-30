Aviso Especial por Baja Presión en Veracruz 2025: Alertan por Vientos y Lluvias

La Secretaría de Protección Civil de Veracruz dio a conocer el pronóstico para las próximas horas en la entidad, donde se resaltan la posibilidad de rachas de viento y precipitaciones en algunos municipios, derivado de los sistemas meteorológicos que se presentan el el Golfo de México.

Se informó sobre una baja presión que se ubica en el centro del Golfo de México, la cual se prevé que desplace hacia el suroeste en las siguientes horas, mientras que la Onda Tropical número 35 cruza la región sur del país.

Derivado de esta situación se generarán en Veracruz vientos del noroeste y norte, con rachas de 40 a 50 km/h esta tarde y máximas de 60 a 70 km/h de miércoles a sábado en el litoral, lo que elevará el oleaje hasta 1.5 a 2.0 metros.

Se incrementará el desarrollo de nublados con potencial para lluvias y tormentas dispersas con acumulados que podrían ir desde los 70 a 150 milímetros en cuencas del sur y centro, extendiéndose hacia las costas del norte durante el próximo fin de semana. Por su parte, la temperatura se prevé relativamente alta, con tendencia a disminuir.

Noticia relacionada: Autobús de Pasajeros Cae en Socavón Formado por las Lluvias en Amatlán de los Reyes, Veracruz

Frente frío 4 provocará lluvias en la región montañosa central de Veracruz

El Frente frío 4 que se ubica sobre el noroeste del Golfo de México, ha desarrollado una vaguada prefrontal que logra llegar al sur de Tamaulipas, donde ocasiona actividad de tormentas las cuales se han extendido afectando también al norte del estado de Veracruz. Este sistema meteorológico se suma a la vaguada del suroeste del mismo Golfo que genera tormentas frente al resto de las costas veracruzanas. Los máximos de precipitaciones se concentran en la región montañosa central que comprende:

Xalapa

Coatepec

Naolinco

Huatusco

Córdoba

Orizaba

Exhortaron a la ciudadanía a mantenerse atentos de la actualización de boletín del pronóstico del tiempo, así como del aviso especial por la baja presión presente en la región centro del Golfo de México, que genera inestabilidad en Veracruz y Tamaulipas.

Video Roca Cae Sobre Camioneta por Derrumbe Originado por Fuertes Lluvias en Huatusco, Veracruz | N+

Aseguran que en los siguientes días, se deberá mantener vigilancia al comportamiento de niveles de ríos y arroyos, además vigilar el entorno de las montañas por la posibilidad de derrumbes, deslaves y deslizamiento de laderas; en áreas de tormenta por viento y descargas eléctricas, inundaciones o anegamientos.

Historias Recomendadas:

FPF