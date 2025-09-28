Autobús de Pasajeros Cae en Socavón Formado por las Lluvias en Amatlán de los Reyes, Veracruz

Durante este domingo 28 de septiembre derivado de las intensas lluvias registradas en la zona centro del estado, se reportó la formación de un socavón en el tramo carretero del municipio de Amatlán de los Reyes, entre la desviación hacia la autopista y el camino que conduce a la comunidad de Potrero.

La formación de este socavón provocó que un autobús de pasajeros quedara atrapado a la mitad de la vía de comunicación tras caer al interior de la oquedad. El incidente ocurrió en las inmediaciones del poblado conocido como Torrecillas, en una zona donde el tránsito vehicular es constante debido a su cercanía con la autopista Córdoba-Veracruz.

Afortunadamente no se reportaron lesionados y con un camión tipo volteo lograron sacar la unidad. Se recomienda buscar vías alternas ya que al ser un reblandecimiento de la tierra, será la autoridad quien evalúe el riesgo que existe.

Información en desarrollo...

