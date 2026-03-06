Caso Henry: Audiencia de Édgar "N", "El Peluso", Hombre que Atacó Tienda 3B en Edomex

Este viernes 6 de marzo 2026, se lleva a cabo la audiencia de Édgar "N", "El Peluso", uno de los hombres identificados presuntamente como los agresores a una tienda 3B, ubicada en Valle de Chalco, Estado de México.

Durante la audiencia, se presentó como testigo un primo del detenido, quien declaró que el día de los hechos, el pasado domingo 22 de febrero, durante el operativo para detener a Nemesio Oseguera "El Mencho", ambos estaban reunidos en su casa tomando bebidas alcohólicas, por lo que dijo que es imposible que él hubiera lanzado los artefactos explosivos a la tienda donde se encontraba Henry.

En tanto, el juez citó para mañana sábado 7 de marzo a Carlos Noé, padre del pequeño Henry, quien también resultó herido con lesiones en el 15 % del cuerpo.

Será mañana cuando se defina si se vincula a proceso o no a Édgar "N", "El Peluso".

¿Cuál es el estado de salud de Henry hoy viernes 6 de marzo?

Henry lleva 12 días hospitalizado en el Instituto Nacional de Rehabilitación, ubicado en la alcaldía Tlalpan, CDMX. Su estado de salud es grave, pero estable, pues continúa intubado y sedado para resistir el dolor.

El pequeño de 2 años resultó con quemaduras en 80 % del cuerpo, después de que sujetos incendiaran una tienda de conveniencia en Valle de Chalco. El padre de Henry, Carlos Noé Hernández, fue sometido con éxito a una cirugía.

