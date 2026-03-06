Captan Momento Exacto Cuando Tren Choca contra Maquinaria Pesada en Vías de Sonora

Se registró el choque entre un tren contra una máquina retroexcavadora que estaba sobre las vías y circulaba en sentido contrario en Nogales, Sonora.

Video relacionado: Deja Dos Muertos Choque de Camión con el Tren en Pesquería, Nuevo León

El aparatoso accidente quedó registrado por un video que muestra al tren avanzar de manera cotidiana, cuando en una curva aparece una unidad de carga, y a pocos metros de impactarse, el hombre que estaba en ésta logra bajar y salvarse de milagro.

El incidente habría sucedido en el sector noreste de Nogales, a la altura de la colonia Lomas de Anza.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud de los involucrados en este accidente.

¿Qué pasó en Nogales entre un tren y retroexcavadora?

Las imágenes del choque de un tren y una excavadora fueron grabadas desde el interior de la cabina de la locomotora, donde se se aprecia el avance sobre las vías antes de llegar a una curva.

¿Accidentes que involucran trenes son frecuentes en Sonora?

El accidente de Nogales, Sonora, que se hizo viral en las últimas horas no ha sido el único porque a este suceso se suma a otros incidentes lo que ha ocasionado incertidumbre entre sus habitantes.

El mes pasado hubo un choque frontal de dos trenes de carga de la empresa Ferromex en el kilómetro 21, este accidente dejó varios lesionados y movilizó a cuerpos de emergencia en la frontera norte del país.



Historias reomendadas:

Con información de N+

HVI

