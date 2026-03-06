Rescatan a 16 Migrantes Privados de la Libertad en Tijuana; Hay Dos Detenidas

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) rescataron a 16 personas que se encontraban privadas de la libertad en un domicilio de la colonia Lomas Taurinas, durante un patrullaje preventivo realizado por agentes de la Policía Municipal.

De acuerdo con la corporación, la tarde de este jueves familiares de una de las víctimas se acercaron a los oficiales para solicitar ayuda, luego de recibir un mensaje en el que su familiar alertaba que se encontraba en cautiverio.

Ante la emergencia, los agentes se trasladaron al domicilio señalado para verificar la situación.

Gritos de auxilio alertaron a los oficiales

Al llegar al lugar, los policías escucharon llamados de auxilio provenientes del interior de la vivienda, lo que motivó su ingreso inmediato para brindar apoyo.

Dentro del inmueble localizaron a 16 personas (12 hombres y cuatro mujeres) quienes manifestaron haber sido privadas de su libertad. Según los testimonios recabados por los agentes, la mayoría de las víctimas son migrantes que pretendían cruzar de manera irregular hacia Estados Unidos.

Dos personas fueron detenidas

Durante el operativo, los oficiales lograron asegurar a dos personas identificadas como Brisa “N” y Guadalupe “N”, quienes fueron señaladas directamente por las víctimas como las presuntas responsables de mantenerlas en cautiverio.

Ambas personas fueron puestas a disposición de la autoridad investigadora correspondiente, que será la encargada de determinar su posible responsabilidad en el delito de privación ilegal de la libertad.

Tras el rescate, personal de la SSPCM brindó atención integral a las 16 personas, verificando su estado de salud físico y emocional, además de proporcionarles información sobre sus derechos y los pasos a seguir en su situación.

La corporación reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier actividad sospechosa a través del número de emergencias 911 o mediante denuncia anónima al 089.

