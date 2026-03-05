Presunto Asaltante Muere tras Forcejeo con Dueño de Tienda de Abarrotes en Tijuana

La tarde de este jueves 5 de marzo, un presunto asaltante perdió la vida tras un forcejeo con el propietario de una tienda de abarrotes en la colonia Real de San Francisco II, en Tijuana. El incidente ocurrió cuando el sujeto aparentemente intentó cometer un robo dentro del establecimiento. La situación derivó en un enfrentamiento entre ambas personas.

Según lo señalado por testigos, durante el altercado se escucharon detonaciones de arma de fuego, lo que alertó a quienes se encontraban en las inmediaciones del negocio. Tras los disparos, varias personas se aproximaron y observaron que el dueño del establecimiento presentaba lesiones, mientras que el presunto responsable permanecía tendido en el lugar.

Autoridades arribaron para las investigaciones correspondientes.

Con el paso de los minutos, al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes comenzaron a acordonar el área para evitar el ingreso de personas ajenas al incidente. Posteriormente, también arribaron integrantes del Ejército Mexicano para reforzar el resguardo de la zona mientras se realizaban las primeras diligencias relacionadas con el caso.

En el interior y alrededores del establecimiento se mantuvo presencia de autoridades mientras se recababan datos sobre lo sucedido. Los testimonios de vecinos que escucharon las detonaciones y observaron parte de lo ocurrido formaron parte de la información preliminar que comenzó a integrarse en el reporte del incidente.

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al lugar para llevar a cabo los trabajos correspondientes, entre ellos la recopilación de indicios y el procesamiento de la escena. Las autoridades continuaron con las investigaciones para determinar con mayor precisión los hechos ocurridos dentro del establecimiento y establecer responsabilidades conforme a los resultados.

