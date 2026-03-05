¿Lloverá el Fin de Semana? Frente Frío 39 Llega a Baja California

La entrada del Frente Frío 39 comenzó a sentirse en la región desde el pasado martes con un descenso en las temperaturas, condiciones que se espera continúen hasta el fin de semana. De acuerdo con el monitoreo realizado por el Servicio Meteorológico Nacional, este sistema podría generar además una probabilidad del 25% de lluvias de ligeras a moderadas entre la noche del sábado y la mañana del domingo, por lo que se mantiene vigilancia sobre el comportamiento del clima en los próximos días.

El cambio en las condiciones climáticas se percibió inicialmente con un ambiente más fresco en comparación con días anteriores. Según los reportes meteorológicos, la masa de aire frío asociada al sistema frontal es la que ha provocado la disminución de las temperaturas en la región, fenómeno que podría mantenerse durante varios días antes de que las condiciones comiencen a estabilizarse.

Autoridades locales indicaron que, aunque el pronóstico señala la posibilidad de precipitaciones, estas no serían de gran intensidad. Sin embargo, el comportamiento del clima podría modificarse conforme avance la semana, ya que los sistemas meteorológicos suelen presentar variaciones conforme se actualizan los modelos de pronóstico.

Protección Civil alertó por llegada de lluvias y descenso de temperaturas por Frente Frío 39 en Baja California.

En este contexto, el director de Protección Civil municipal, José Luis Jiménez, señaló que las condiciones climáticas continúan bajo seguimiento constante. Explicó que, si bien se contempla la posibilidad de lluvias entre la noche del sábado y la mañana del domingo, por ahora se estima que la cantidad de agua que pudiera registrarse sería limitada.

Las autoridades indicaron que el monitoreo se mantiene activo especialmente en zonas consideradas de riesgo, con el objetivo de prevenir cualquier situación que pudiera derivarse de las lluvias o del descenso de temperatura provocado por el frente frío 39.

De acuerdo con los reportes del sistema meteorológico, el pronóstico aún podría modificarse en los próximos días conforme se actualicen los datos climáticos. Por esta razón, las autoridades continúan evaluando las condiciones atmosféricas para determinar si se presentan cambios significativos en la intensidad de las lluvias o en las temperaturas previstas.

Mientras tanto, el descenso en la temperatura seguirá marcando el clima en la región durante los próximos días, acompañado de una probabilidad moderada de lluvias hacia el fin de semana.

Información de Fidel Mier | N+

RCP