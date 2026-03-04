Evacúan Escuela y Cierran Vialidad en Tijuana por Fuga de Gas

Una fuga de gas registrada alrededor del mediodía de este miércoles 4 de marzo provocó la evacuación de 339 personas en la colonia La Joya, en Tijuana, entre ellas menores de edad de una escuela particular. El incidente ocurrió a causa de trabajos de reparación en un colector ubicado en la calle de las Joyas, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y medidas preventivas en la zona.

La Dirección de Protección Civil de Tijuana informó que la fuga se originó mientras se realizaban labores de intervención en la infraestructura, lo que derivó en la liberación de gas desde una tubería. Tras el reporte, se activaron protocolos para resguardar a las personas que se encontraban en las inmediaciones, incluyendo a estudiantes y personal de un plantel educativo cercano.

En coordinación con elementos de Bomberos y la compañía de gas, la situación fue atendida para controlar la emanación y reducir riesgos. Las acciones incluyeron la evacuación preventiva de 339 personas, con el objetivo de evitar posibles afectaciones a la salud ante la presencia del combustible en el ambiente.

Como parte de las medidas implementadas, se determinó la suspensión de la circulación vehicular en el tramo comprendido del bulevar Díaz Ordaz al bulevar Benítez, a fin de facilitar las maniobras de atención y prevenir incidentes adicionales mientras se trabajaba en el sitio.

Las autoridades señalaron que la fuga fue controlada en colaboración con las instancias correspondientes, una vez concluidas las acciones para contener la salida de gas. Tras las labores conjuntas y la restricción temporal del tránsito en la zona, la situación quedó bajo control.

Información de Perla Velázquez | N+

RCP