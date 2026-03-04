Fallece Menor de 8 Años por Rickettsiosis en Ensenada: Familia Solicita Apoyo

Una niña de 8 años identificada como Franny perdió la vida a causa de rickettsiosis, luego de permanecer hospitalizada desde mediados de febrero, informaron autoridades de salud.

De acuerdo con la información, la menor, originaria de la colonia Todos Santos en Ensenada, fue trasladada el 27 de febrero a un hospital en Tijuana debido a la gravedad de su estado de salud, donde finalmente falleció.

Autoridades médicas confirmaron que la menor recibía atención especializada; sin embargo, las complicaciones derivadas de la enfermedad impidieron su recuperación.

Familia solicita donadores de sangre

Tras el fallecimiento, familiares de la menor hicieron un llamado a la comunidad para apoyar con la reposición de sangre utilizada durante su atención médica.

Indicaron que requieren 30 donadores que puedan acudir a la Clínica 8 del IMSS en Ensenada, con el fin de cumplir con el protocolo de reposición solicitado por la institución.

La familia invitó a quienes puedan solidarizarse a presentarse directamente en el banco de sangre, mientras que autoridades de salud reiteran la importancia de la prevención de la rickettsiosis, enfermedad transmitida por la picadura de garrapata.

