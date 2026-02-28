Menores Enfrentan Procesos por Delitos Graves en Baja California; ¿Cómo se les Sanciona?

Adolescentes de entre 16 y 18 años han sido sujetos a procesos jurídicos en Baja California por su presunta participación en delitos como homicidio y colaboración con grupos del crimen organizado.

De acuerdo con la presidenta de la Barra de Abogadas María Sandoval de Zarco en Tijuana, la pena máxima para una persona menor de edad que comete un delito es de hasta cinco años de internamiento, aunque no en todos los casos se aplica esta medida.

Autoridades del Tribunal Especializado en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes señalaron que actualmente existe una proporción similar entre casos con internamiento y aquellos que se atienden bajo otros esquemas, dependiendo de la gravedad del delito.

Sistema prioriza la reinserción social

La jueza especializada en adolescentes, Verónica Jiménez, explicó que durante el proceso de reinserción el sistema contempla supervisión psicológica, así como programas educativos y talleres dirigidos a las y los jóvenes.

Especialistas indicaron que, ante el aumento de la participación de menores en conductas delictivas, es necesario reforzar la prevención y el análisis integral del problema, más allá del endurecimiento de las penas.

Finalmente, destacaron que a los adolescentes se les puede imputar cualquier tipo de delito, por lo que subrayaron la importancia de fortalecer las acciones preventivas.

Información Perla Velázquez

APG