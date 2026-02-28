Rescatan a Tripulantes Extranjeros y sus Mascotas en Yate Averiado en Mar de Ensenada

La Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México y por conducto de la Segunda Zona Naval en funciones de Guardia Costera, realizó el rescate de cinco tripulantes que se encontraban a bordo de un yate con vía de agua al sur de Ensenada.

De acuerdo con la información oficial, la emergencia se registró tras recibirse una llamada en el Mando Naval, donde se alertó que cinco personas de nacionalidad extranjera, acompañadas de dos mascotas, viajaban en una embarcación que presentaba una avería.

Ante la situación, se ordenó el zarpe de una embarcación tipo Defender para el rescate. El incidente ocurrió a aproximadamente 50 millas náuticas (92 kilómetros) al sur de Ensenada, en inmediaciones de Punta Eréndira.

Nota relacionada: Rescatan a Familia Arrastrada por el Mar al Intentar Cruce Irregular en Playas de Tijuana

Tripulación fue puesta a salvo

Al arribar al área, el personal naval efectuó el rescate de los tripulantes y posteriormente los trasladó al muelle de Hutchinson Port, donde se realizarían las maniobras necesarias para subsanar la vía de agua del yate.

Asimismo, personal de la Capitanía Regional del Puerto de Ensenada llevó a cabo la revisión de la documentación correspondiente de la embarcación.

La Segunda Zona Naval reiteró que para emergencias en la mar se encuentran disponibles los números telefónicos 646 136 67 63 y 646 172 40 00, además del 800 MARINA 1 (800 627 46 21).

Primer Intento de Cruce Marítimo de 2026 Deja Seis Rescatados en Playas de Tijuana

Historias recomendadas:

APG