Cinco Personas Permanecen en Semefo Sin Ser Reclamadas en Mexicali: Buscan a Familiares

Autoridades solicitaron el apoyo de la ciudadanía para localizar a familiares de cinco personas que ingresaron en distintas fechas al Servicio Médico Forense (Semefo) de Mexicali, todas provenientes del Hospital General.

De acuerdo con la información oficial, se trata de Ana María Vega Mérida, de 35 años, quien ingreso el 11 de febrero; José Danilo Robleto Alduvin, de 55 años, con ingreso el 14 de febrero; así como Octavio Hernández Hernández, de 54 años; Francisco Rivera Najar, de 75 años; y Javier Ramírez Méndez, de 54 años, estos últimos tres con fecha de ingreso el 22 de febrero de 2026.

Te podría interesar: ¿Cuál es la Nueva Modalidad de Fraude que Involucra Cerrajeros y Guardias de Seguridad en BC?

Autoridades piden apoyo ciudadano

Las autoridades forenses hicieron un llamado a la población para ayudar a ubicar a familiares de estas personas y así poder avanzar con los trámites legales correspondientes.

Quienes cuenten con información que permita contactar a sus familiares pueden comunicarse al (686) 900-9099, extensión 1390, del Servicio Médico Forense de Mexicali.

Historias recomendadas:

Información Kitzia Flores

APG