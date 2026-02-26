Incendio de Vivienda Deja Siete Personas y Tres Bomberos con Quemaduras en Tijuana

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana informó que la tarde del 26 de febrero se atendió el reporte de un incendio en una casa habitación ubicada en la colonia Villas de Baja California, sobre la avenida Rancho Tijuana. El llamado ingresó al número de emergencias 911 y movilizó a personal de la Dirección de Bomberos, que acudió al sitio para controlar la situación.

Al arribo de las unidades, cinco estaciones con un total de 20 elementos localizaron una aparente explosión con fuego activo, que afectó la estructura del inmueble, así como a vehículos en el lugar y a varias personas. Las labores se concentraron en la contención y extinción de las llamas, mientras se evaluaban los daños y se brindaba atención a los afectados.

Siete personas resultaron con quemaduras tras el incendio en la colonia Villas de Baja California.

De manera preliminar, se confirmó que siete personas resultaron lesionadas por quemaduras: cinco adultos y dos menores de edad. Paramédicos de la Cruz Roja Tijuana acudieron para otorgar atención prehospitalaria y coordinar los traslados necesarios, en tanto se mantenía activo el operativo en la zona.

Entre las personas afectadas, una se reporta en condición prioridad roja, con quemaduras en aproximadamente el 90% de su cuerpo. Las otras seis fueron clasificadas como prioridad amarilla, al presentar lesiones moderadas derivadas del siniestro.

Tres bomberos sufrieron quemaduras al combatir el incendio.

Asimismo, tres elementos de Bomberos resultaron con lesiones leves por quemaduras de primer grado en el rostro, consideradas como prioridad verde. Los rescatistas fueron trasladados a un hospital para su valoración médica, luego de participar en las maniobras para controlar el incendio.

En el sitio también se contó con el apoyo de la Policía Municipal, que realizó labores operativas para facilitar el trabajo de los cuerpos de emergencia. El incidente presenta una fuga de gas activa, por lo que personal de la compañía suministradora acudió para efectuar las maniobras correspondientes y mitigar riesgos adicionales.

Mientras continúan las labores de contención y revisión en la vivienda afectada, las autoridades mantienen el operativo en la colonia Villas de Baja California, donde el incendio dejó personas lesionadas y daños estructurales.

Información de Atenas Gómez | N+

