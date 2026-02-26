Persecución en Bulevar Cuauhtémoc de Tijuana Deja un Detenido: Aseguran Arma y Vehículo

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) detuvieron a un hombre señalado como presunto responsable del delito de robo de vehículo y portación de arma de fuego luego de una persecución registrada sobre el bulevar Cuauhtémoc del municipio de Tijuana.

De acuerdo con el reporte oficial, policías municipales detectaron un vehículo Jeep Grand Cherokee color negro que circulaba a exceso de velocidad, así que procedieron a marcar el alto mediante códigos luminosos y sonoros. El conductor ignoró la indicación e intento huir, lo que derivo en una persecución.

Persecución y detención

La movilización concluyó con la detención de quien se identificó como Brayan "N". Durante la revisión precautoria, los oficiales localizaron un arma de fuego en posesión del sujeto.

Asimismo, al verificar los datos en el sistema de la SSPCM, se confirmó que el vehículo contaba con predenuncia de robo.

Autoridades informaron que durante su intento de fuga, el detenido impactó varios vehículos lo que dejo a terceras personas con lesiones menores. Paramédicos brindaron atención en el lugar y orientaron a los afectados para presentar la querella correspondiente.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad investigadora, que determinará su situación legal y los cargos correspondientes

