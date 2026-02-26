SEMEFO Aclara Caso del Cuerpo Encontrado Cerca del Puente Independencia en Mexicali
La víctima, de entre 30 y 35 años, permanece en calidad de desconocida en SEMEFO Mexicali, en espera de ser identificada por familiares
En el municipio de Mexicali, la necropsia descartó una muerte violenta en el caso del hombre localizado sin vida a un costado del puente Independencia.
De acuerdo con el informe oficial del Servicio Médico Forense (SEMEFO), el cuerpo encontrado el pasado viernes no corresponde a un homicidio. La causa de muerte fue insuficiencia respiratoria aguda, edema agudo pulmonar y farmacodependencia.
Necropsia descarta homicidio
Según el reporte forense, la víctima, que permanece en calidad de desconocida, tenía entre 30 y 35 años de edad y presentaba un tatuaje con la leyenda “Michoacán” en la parte anterior del tórax.
Las autoridades precisaron que, aunque inicialmente un testigo señaló que el hombre presuntamente había muerto tras una riña y el cuerpo presentaba hematomas y quemaduras visibles, dichas lesiones fueron determinadas como post mortem.
El cuerpo permanece en las instalaciones del SEMEFO en Mexicali en espera de ser identificado y reclamado por sus familiares.
