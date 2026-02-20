Entre Lagrimas se Llevan Perros de Hombre en Situación de Calle en Mexicali

Personal de captura del Centro Municipal de Control Animal (CEMCA) acudió a un reporte de un policía atacado por perros, en atención a una solicitud de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. El operativo se realizó en el cruce de la avenida Cortijo San José y Calzada Independencia, en la colonia Ex Ejido Zacatecas 2, donde se informó sobre la presencia de perros involucrados en un incidente.

De acuerdo con la información oficial, la intervención se llevó a cabo tras recibir el reporte correspondiente, lo que motivó la movilización del personal especializado para verificar la situación en el lugar señalado. La actuación respondió a un señalamiento de agresión canina registrado en esa zona de la ciudad.

Aseguraron tres perros adultos y seis cachorros tras la agresión a un policía.

Como resultado de la inspección, se procedió a la captura de tres caninos adultos y al resguardo de seis cachorros, crías de uno de los ejemplares. Todos los animales fueron trasladados a las instalaciones del CEMCA para su manejo conforme a los protocolos establecidos.

Los tres perros adultos permanecerán en observación durante un periodo de 10 días, de acuerdo con el protocolo para el monitoreo de rabia y la vigilancia epidemiológica. Esta medida forma parte de los procedimientos que se aplican en casos donde se reportan agresiones, con el fin de descartar riesgos sanitarios.

En cuanto a los seis cachorros, se informó que serán trasladados al Santuario Animal MILY, donde quedarán bajo resguardo para su cuidado y bienestar. La decisión se tomó como parte de las acciones derivadas del operativo.

Un hombre en situación de calle pidió que no se llevaran a sus perros.

Durante la intervención, un ciudadano en situación vulnerable manifestó ser el responsable de los ejemplares. No obstante, debido a los antecedentes de agresión y a la falta de medidas que garantizaran el bienestar animal, las autoridades procedieron con la captura en apego a los reglamentos vigentes y a la Ley Amparito.

La actuación de las autoridades municipales se desarrolló conforme a los lineamientos normativos aplicables en materia de control animal y protección sanitaria. El traslado de los ejemplares al CEMCA y al santuario correspondiente forma parte de los procedimientos establecidos para este tipo de casos.

Información de Kitzia Flores | N+

RCP