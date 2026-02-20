Localizan Con Bien en Nuevo León a Menor Desaparecida en Ensenada; se Ausentó Voluntariamente

La menor Victoria Michel, de 16 años de edad, quien contaba con pesquisa activa en el municipio de Ensenada, fue localizada sana y salva gracias a la coordinación entre la Fiscalía General del Estado de Baja California y la Fiscalía de Nuevo León. El hallazgo fue informado este 20 de febrero de 2026, luego de una investigación que permitió establecer su paradero fuera de la entidad.

De acuerdo con la información oficial, desde el inicio del reporte la Unidad para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares en Ensenada llevó a cabo diligencias especializadas. Estas acciones permitieron recopilar datos relevantes para orientar la búsqueda y avanzar en la localización de la adolescente.

Una vez reunidos los elementos necesarios dentro de la carpeta de investigación, la Fiscalía de Baja California solicitó formalmente la colaboración de la Fiscalía de Nuevo León. La coordinación entre ambas instituciones permitió dar seguimiento puntual al caso y ampliar las labores de búsqueda fuera del estado.

La desaparición de la menor fue de manera voluntaria.

El trabajo interinstitucional derivó en que policías del municipio de Abasolo, Nuevo León, ubicaran a la menor. Tras su localización, se realizaron de manera inmediata los trámites correspondientes para garantizar su seguridad y concretar su retorno con su familia.

Según los elementos recabados durante la investigación, se determinó que la ausencia de la joven fue voluntaria y no se encontraron indicios de riesgo para su integridad. La menor fue localizada en condiciones estables, lo que permitió descartar la comisión de algún delito en su contra relacionado con su desaparición.

El caso cerró con la confirmación de que la adolescente se encontraba fuera de peligro y con la intervención coordinada de autoridades estatales para asegurar su regreso con sus familiares.

