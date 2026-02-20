Rescatan a Menor Arrastrada por la Corriente en Tijuana; Un Hombre Sigue Desaparecido

Una menor de 12 años fue rescatada por elementos de Bomberos de Tijuana luego de ser arrastrada por la corriente de agua en la avenida Padre Miguel Hidalgo y Costilla, en la colonia El Tecolote, la tarde de este jueves 19 de febrero. El reporte fue recibido a través del número de emergencias 911 e informaba sobre dos personas que habían sido llevadas por el agua en esa zona de la ciudad.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), tras la llamada de auxilio se movilizaron de inmediato unidades de emergencia al punto señalado. En el operativo participaron 15 elementos del Cuerpo de Bomberos, así como personal salvavidas, quienes iniciaron labores de búsqueda y rescate en el área afectada por la corriente.

Las acciones se desarrollaron en la colonia El Tecolote, específicamente en la avenida Padre Miguel Hidalgo y Costilla, donde las condiciones climatológicas generaron acumulación y flujo considerable de agua. El despliegue incluyó coordinación con distintas corporaciones para atender la emergencia reportada.

Rescatan a Niña de 12 Años tras ser Arrastrada por la Corriente en Tijuana.

Como resultado de la intervención, los rescatistas lograron poner a salvo a la menor de 12 años, quien fue clasificada como prioridad verde, es decir, sin lesiones de gravedad. Posteriormente fue valorada por paramédicos de Cruz Roja Tijuana para descartar complicaciones derivadas del incidente.

Sin embargo, hasta las 21:00 horas de este mismo jueves 19 de febrero, el operativo continuaba activo para localizar a un masculino que también fue reportado como arrastrado por la corriente. En estas labores participan elementos de la Policía Municipal, quienes mantienen recorridos y trabajos de búsqueda en la zona.

Las autoridades municipales exhortaron a la población a extremar precauciones ante las condiciones climatológicas, evitar cruzar arroyos, corrientes de agua o zonas inundadas y mantener supervisión constante de niñas, niños y personas adultas mayores.

Recordaron que ante cualquier emergencia se debe reportar de inmediato al 911 o utilizar la aplicación Botón de Emergencia, mientras continúan las acciones para dar con el paradero de la persona desaparecida.

RCP