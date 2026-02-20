Detienen a Objetivo Prioritario tras Persecución en Tijuana: Aseguran Fusil y Vehículo

Elementos de la Dirección de Inteligencia Policial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), detuvieron a un individuo tras una persecución vehicular y pie tierra en la colonia Sánchez Taboada, donde fue asegurada un arma tipo fusil.

Los hechos se registraron durante un recorrido de vigilancia preventiva, cuando oficiales intervinieron un vehículo Chevrolet Tahoe por una falta administrativa. Al indicarle al conductor que detuvieron la marcha mediante luces y sirena, este hizo caso omiso y aceleró, iniciando una persecución que fue reportada a la Central de Radio.

Durante la huida, la unidad en fuga impactó contra un automóvil, provocando daños materiales y lesiones a la conductora, quien presentó dolor en el pecho tras activarse la bolsa de aire. Pese al choque, el conductor continuó su intento de escape.

Minutos después, el vehículo detuvo su marcha en las calles de la misma colonia y el conductor descendió para huir pie tierra; sin embargo, fue interceptado por unidades del Distrito Sánchez Taboada, logrando su aseguramiento.

El detenido se identificó como Cristian Eduardo "N", de 26 años, alias "El Morral". Al inspeccionar el vehículo, los agentes localizaron un fusil calibre .223 abastecido con seis cartuchos útiles.

Lo vinculan con delitos de alto impacto

Tras informarle el motivo de su detención, el sujeto fue puesto a disposición de la autoridad competente junto con el arma y el vehículo asegurado para la integración de la carpeta de investigación.

Autoridades señalaron que el detenido es considerado como objetivo prioritario del Distrito Sánchez Taboada por su presunta relación con delitos de alto impacto, entre ellos homicidio y robo con violencia de vehículos. Asimismo, había referido vínculos laborales con una persona relacionada con actividades delictivas, información que será integrada a las investigaciones.

