Matan a Tiros a Hombre en Tijuana para Robarle su Vehículo; Aún No Hay Detenidos

Un hombre de entre 35 y 40 años fue asesinado presuntamente durante un robo registrado después del mediodía en la colonia Las Cumbres, en Tijuana. El hecho ocurrió alrededor de las 12:23 a 12:34 horas, en el cruce de Circuito Aconcagua y la calle Monte Everest, donde la víctima fue localizada sin vida sobre la vía pública.

De acuerdo con información preliminar, el hombre habría sido despojado de su vehículo por los presuntos responsables, quienes huyeron de la escena tras la agresión. Hasta el momento no se reportan personas detenidas en relación con este caso.

El reporte inicial alertó sobre una persona tendida e inconsciente en la calle Monte Everest. Al arribar al lugar, se confirmó que se trataba de un hombre con una lesión en la cabeza, al parecer producida por proyectil de arma de fuego.

El hombre fue asesinado y dejado en la vía pública tras robarse su vehículo.

La víctima fue encontrada sobre la vía pública en la intersección antes mencionada, dentro de la colonia Las Cumbres. Paramédicos o autoridades que atendieron el llamado confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El presunto móvil del crimen apunta a un robo de vehículo, ya que según los primeros datos recabados, el hombre habría sido despojado de su unidad antes de ser atacado. Esta línea de investigación forma parte de las indagatorias preliminares.

Tras el homicidio, los responsables escaparon del sitio sin que se lograra su detención en el momento. La zona fue escenario de movilización luego del reporte emitido poco después del mediodía.

El caso quedó bajo investigación para esclarecer las circunstancias en que ocurrió la agresión y dar con los responsables del asesinato registrado en la colonia Las Cumbres, donde un hombre perdió la vida por una herida de arma de fuego en la cabeza.

Información de Carolina Vázquez | N+

RCP