Rescatan a Perra Encerrada Dentro de Auto en Ensenada y Detienen a su Dueño

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, rescataron a un canino que permanecía encerrado al interior de un vehículo y detuvieron a un hombre por su probable responsabilidad en el delito de maltrato animal. La intervención se registró alrededor de las 11:46 horas del 17 de febrero, en la calle Del Monte y Paseo del Campanario, en el fraccionamiento Villas del Roble.

La perra se encontraba dentro de un vehículo con los seguros puestos.

De acuerdo con la información oficial, agentes que realizaban un recorrido de vigilancia acudieron al lugar luego de que se reportara la presencia de una perra de color negro aparentemente abandonada dentro de un vehículo que tenía varios días estacionado. Al arribar, los oficiales se entrevistaron con la reportante y confirmaron que el automóvil se encontraba cerrado con seguros, con el animal en su interior.

Ante el riesgo para la integridad del canino, se solicitó el apoyo del Cuerpo de Bomberos, así como de la Unidad de Control y Atención Canina y personal de Ecología Municipal. Las dependencias acudieron al sitio para llevar a cabo las diligencias correspondientes y coordinar las acciones necesarias para el rescate.

Elementos de Bomberos realizaron maniobras técnicas para abrir la unidad sin ocasionar daños, lo que permitió que personal especializado efectuara el descenso seguro del animal. Posteriormente, la perra fue trasladada a las instalaciones de Control Canino para su resguardo, valoración y atención.

El dueño de la perra fue detenido y acusado de probable maltrato animal.

Más tarde arribó al lugar el presunto propietario, quien reconoció ser dueño tanto del vehículo como de la perra. El hombre se identificó como Aaron “N”, de 47 años de edad, y tras integrarse las actas correspondientes, fue informado que sería presentado ante la Fiscalía General del Estado por el probable delito de maltrato animal.

Tras leerle sus derechos, el hombre posteriormente fue trasladado a la Estación Central para su certificación médica y puesta a disposición de la autoridad investigadora, instancia que determinará su situación jurídica.

Historias recomendadas:

Información de Diego Robles | N+

RCP