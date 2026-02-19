Aseguran Laboratorio Clandestino de Metanfetamina en Ensenada; Hallaron Fosas con Químicos

Fuerzas federales y estatales confirmaron la inhabilitación de un laboratorio clandestino localizado en las inmediaciones del poblado de San Matías, en el municipio de Ensenada. La información fue dada a conocer por la Secretaría de Marina a través de la Armada de México y por conducto de la Segunda Zona Naval, tras un operativo realizado en la zona.

De acuerdo con el reporte oficial, en el sitio fueron localizadas fosas utilizadas para el depósito de sustancias químicas, así como diversos materiales, insumos y accesorios empleados para la elaboración de drogas sintéticas. Las autoridades informaron que todos estos elementos fueron inhabilitados con el objetivo de evitar su reutilización.

El hallazgo del laboratorio fue dado a conocer inicialmente el pasado 29 de enero; sin embargo, los resultados del operativo fueron informados hasta este momento. La intervención incluyó el aseguramiento y la neutralización de los componentes encontrados en el lugar.

Hallaron aproximadamente 100 litros de una sustancia similar a la metanfetamina.

En la zona también se aseguraron aproximadamente 100 litros de una sustancia con características similares a la metanfetamina. Este aseguramiento formó parte de las acciones realizadas para desmantelar la infraestructura utilizada presuntamente para la producción de drogas sintéticas.

La localización de fosas para el depósito de químicos y la presencia de insumos especializados evidencian que el sitio era utilizado para actividades relacionadas con la fabricación de este tipo de sustancias. Todo el material fue inhabilitado por las autoridades participantes en el operativo.

Las acciones fueron coordinadas por la Secretaría de Marina a través de la Armada de México, en colaboración con fuerzas estatales, en el área cercana a San Matías, dentro del municipio de Ensenada. El objetivo fue impedir que el laboratorio continuara operando.

Historias recomendadas:

Información de Patricia Lafarga | N+

RCP