Detienen en Tijuana a Miguel Ángel “N”, Alias “El Tío Mike”; Traía un Lanzacohetes

La Policía Municipal de Tijuana detuvo a Miguel Ángel “N”, de 48 años, en la colonia Sánchez Taboada, tras ser señalado por portar un artefacto tipo lanzacohetes de uso exclusivo del Ejército y contar con una orden de aprehensión activa por homicidio calificado. La detención ocurrió durante las primeras horas de este jueves 19 de febrero, luego de una denuncia ciudadana atendida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana.

De acuerdo con la información oficial, un ciudadano se acercó a una unidad policial para solicitar apoyo e informar que un hombre se encontraba en posesión de lo que describió como una bazuca color verde. Los agentes realizaron la verificación correspondiente en la zona señalada.

El hombre fue detenido sosteniendo una bazuca en Tijuana.

Al ubicar al individuo, los oficiales observaron que sostenía lo que parecía ser un arma larga tipo lanzacohetes. Mediante comandos verbales le indicaron que arrojara el artefacto al suelo, instrucción que fue acatada, lo que permitió su aseguramiento sin que se reportaran incidentes adicionales.

Tras la inspección, se confirmó que se trataba de un arma larga de uso exclusivo del Ejército tipo lanzacohetes. El detenido fue identificado como Miguel Ángel “N” y posteriormente trasladado para su puesta a disposición ante la autoridad competente.

Con apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal y de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, el hombre fue llevado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República para las investigaciones correspondientes.

El detenido fue indentificado como “El Tío Mike” y contaba con una orden de aprehensión.

Al verificar sus datos, se informó que contaba con una orden de aprehensión activa por el delito de homicidio calificado, motivo por el cual quedó a disposición de la autoridad federal tanto por ese requerimiento judicial como por la portación de la bazuca.

El detenido, alias “El Tío Mike”, era señalado como presunto generador de violencia en las colonias Camino Verde, Sánchez Taboada Produtsa y Reacomodo. Su captura fue resultado de recorridos de vigilancia en áreas consideradas prioritarias en materia de seguridad.

