Alertan por Lluvias y Fuertes Vientos Hoy en Municipios de Baja California

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan lluvias de moderadas a fuertes a partir de las 3:00 de la tarde de este jueves, principalmente en los municipios de Tecate, Ensenada, Tijuana y Playas de Rosarito.

Prevén rachas de hasta 90 km/h

Protección Civil de Baja California informó que también se pronostican vientos sostenidos de 50 a 60 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 70 y 90 km/h.

Las autoridades estiman que las precipitaciones comiencen a disminuir alrededor de las 6:00 de la tarde y finalicen hacia la medianoche.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población evitar traslados innecesarios, asegurar objetos en exteriores y mantenerse atenta a los avisos oficiales.

En caso de emergencia, se pide a la ciudadanía comunicarse al 9-1-1.

Cancelan clases presenciales por condiciones climáticas

Ante este panorama, autoridades estatales informaron que este jueves 19 de febrero las clases vespertinas de todos los niveles educativos, tanto públicos como privados, en los municipios de Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada serán en modalidad a distancia. Esto con el fin de prevenir riesgos ante las lluvias que afectaran a la región.

