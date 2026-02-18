Sentencian a 53 Años de Prisión a Honorio “N” por el Feminicidio de Daryela Valdez en Mexicali

Un juez impuso una sentencia de 53 años con 8 meses de prisión a Honorio “N”, de 73 años de edad, tras ser declarado culpable del feminicidio de Daryela Valdez Rocha, joven de 23 años asesinada el 15 de enero de 2023 en Mexicali. El fallo fue dictado el 17 de febrero, luego de tres años de exigencia de justicia y un proceso legal encabezado por la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con la información presentada en el juicio, la Fiscalía acreditó la responsabilidad del sentenciado en la agresión con arma punzocortante que le quitó la vida a la joven. La víctima recibió más de 30 puñaladas, según se expuso durante el proceso penal.

El sentenciado tendrá que pagar una multa y un pago por reparación del daño.

Además de la pena privativa de la libertad, el juez fijó una multa de 36 mil pesos y el pago de 524 mil 924 pesos como reparación del daño a favor de los familiares de Daryela. La resolución judicial se emitió en un contexto en el que familiares de víctimas continúan demandando justicia ante casos de violencia de género.

La sentencia se produce después de tres años de lucha legal por parte de la familia. Con la frase “una madre que nunca se rindió”, se resumió el proceso que siguió al feminicidio, marcado por la exigencia constante de una resolución judicial.

Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que era necesario enviar un mensaje claro a la sociedad, al considerar que un delito de esta naturaleza no puede ser sancionado con una pena mínima. La autoridad argumentó que la gravedad de los hechos debía reflejarse en la condena impuesta.

El caso de Daryela Valdez Rocha se convirtió en un proceso emblemático en Baja California, no solo por la severidad de la agresión, sino por la respuesta judicial que derivó en una de las penas más altas contempladas para este delito.

Con la sentencia dictada, se cierra una etapa del proceso penal iniciado tras el crimen ocurrido en enero de 2023 en Mexicali.

Historias recomendadas:

Información de Kitzia Flores | N+

RCP