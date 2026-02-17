Explota Casa en Tijuana Dejando a Un Hombre con Quemaduras en el 90% del Cuerpo

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal informó que, a través de la Dirección de Bomberos, atendió un reporte al 911 por una explosión registrada en una vivienda ubicada en la calle Virreyes, en la colonia El Cortez, en Tijuana.

Un hombre fue localizado con quemaduras en casi todo su cuerpo.

Al arribar al sitio, las unidades de emergencia localizaron a un hombre con quemaduras en aproximadamente el 90 por ciento de la superficie corporal, por lo que fue trasladado de inmediato a un hospital por personal de Cruz Roja Tijuana.

De acuerdo con el reporte oficial, la llamada de auxilio alertó sobre una explosión en el inmueble, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia hacia la colonia. A su llegada, los bomberos iniciaron las labores correspondientes para controlar la situación y evaluar los daños ocasionados por el estallido.

En el lugar trabajaron diez elementos de la Dirección de Bomberos, quienes coordinaron acciones con personal de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja. Mientras se realizaban las maniobras, se brindó atención prioritaria al hombre lesionado debido a la gravedad de sus quemaduras.

Dos casas resultaron dañadas por la explosión.

Como consecuencia de la explosión, dos viviendas resultaron con daños estructurales. Las autoridades notificaron a las instancias correspondientes para que se lleve a cabo la evaluación técnica de los inmuebles afectados y se dé seguimiento al caso conforme a los procedimientos establecidos.

El estado de salud del hombre fue considerado delicado debido a la extensión de las quemaduras, por lo que su traslado hospitalario se efectuó de manera inmediata para recibir atención médica especializada.

Tras la intervención de los cuerpos de emergencia y la coordinación entre las distintas dependencias, el área quedó bajo seguimiento de las autoridades competentes, quienes continuarán con las diligencias necesarias para determinar las causas y atender las afectaciones derivadas del incidente.

Información de Miguel Martínez | N+

RCP