Frente Frío Provoca Nevadas en Parques Nacionales de Baja California

Nevadas fueron reportadas en el Parque Nacional de la Sierra de San Pedro Mártir y en el Parque Nacional Constitución de 1857, donde las bajas temperaturas han generado condiciones riesgosas para automovilistas.

En el caso de la Sierra de San Pedro Mártir, autoridades informaron que la carretera presenta tramos cristalizados, lo que incrementa el peligro de accidentes debido a la presencia de hielo sobre la carpeta asfáltica.

Asimismo, en el Parque Nacional Constitución de 1857 también se reportó caída de nieve, por lo que se recomienda evitar transitar por la zona ante las condiciones meteorológicas adversas.

Evaluarán acceso a visitantes

Se indicó que el acceso al Parque Nacional de la Sierra de San Pedro Mártir será evaluado a partir de las 10:00 de la mañana, sujeto a que el clima garantice una subida segura.

Protección Civil exhortó a la población a no arriesgarse y priorizar su seguridad y la de su familia, además de mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales sobre la apertura o posibles restricciones en ambos parques nacionales.

Las autoridades reiteraron que la prioridad es salvaguardar la integridad de visitantes y conductores ante la presencia de nieve y hielo en la región.

