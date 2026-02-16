Pensión del Bienestar: Abren Registro para Mujeres y Adultas Mayores en Baja California

Del 16 al 22 de febrero se llevará a cabo el registro a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y a la Pensión Mujeres Bienestar para mexicanas de 60 a 64 años. El trámite se realizará en más de 2 mil 500 módulos instalados en el país, los cuales operarán de lunes a domingo en un horario de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Las personas interesadas pueden ubicar el módulo correspondiente a través de la página oficial de la Secretaría de Bienestar. El registro está dirigido a personas adultas mayores y a mujeres dentro del rango de edad señalado, como parte de los programas sociales vigentes.

¿Cuál es la documentación que se requiere para la Pensión del Bienestar?

La dependencia indicó que quienes no puedan acudir de manera presencial por algún motivo podrán solicitar una visita domiciliaria mediante la Línea de Bienestar, con el fin de facilitar el proceso de inscripción. El registro se organizará conforme a la letra inicial del primer apellido, bajo un calendario establecido para evitar aglomeraciones.

Para realizar el trámite es indispensable presentar la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad)

CURP (impresión reciente)

Acta de nacimiento legible

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (teléfono, luz, gas, agua o predial)

Teléfono de contacto (celular y de casa)

¿Cuál es el orden para tramitar la Pensión del Bienestar?

El calendario de registro por orden alfabético quedó definido de la siguiente manera:

Lunes 16: A, B, C.

Martes 17: D, E, F, G, H.

Miércoles 18: I, J, K, L, M.

Jueves 19: N, Ñ, O, P, Q, R.

Viernes 20: S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Sábado 21: Todas las letras.

Domingo 22: Todas las letras.

Las autoridades mencionaron que los módulos estarán disponibles durante toda la semana en el horario establecido, por lo que las personas interesadas deberán acudir el día correspondiente según la inicial de su apellido y con la documentación completa, a fin de concretar su registro dentro del periodo señalado.

