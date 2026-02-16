Alertan por Lluvias, Vientos Fuertes y Posibles Tormentas Eléctricas en Tijuana

La Dirección de Protección Civil de Tijuana informó que, a partir del mediodía de este lunes 16 y hasta el miércoles 18 de febrero, se pronostican lluvias de moderadas a fuertes en la región, derivadas de la interacción de un sistema de tormenta con un flujo de humedad subtropical. El aviso fue dado a conocer por el titular de la dependencia, José Luis Jiménez González, quien detalló que los modelos meteorológicos anticipan también la presencia de fuertes vientos.

De acuerdo con la autoridad municipal, las condiciones climáticas podrían intensificarse durante la madrugada y mañana del martes, periodo en el que se prevé la posibilidad de tormentas eléctricas aisladas, rachas de viento fuertes y lluvias intensas.

El funcionario explicó que el pronóstico se basa en información técnica proporcionada por modelos especializados, los cuales advierten sobre el potencial de precipitaciones significativas en distintos puntos de la ciudad. Las autoridades mantienen seguimiento puntual para evaluar cualquier cambio en la trayectoria o intensidad del fenómeno.

Las autoridades emitieron recomendaciones para evitar accidentes por las lluvias.

Ante estas condiciones, se emitieron una serie de recomendaciones preventivas dirigidas a la población, especialmente a quienes transitan por vialidades susceptibles a encharcamientos.

Se sugiere extremar precauciones al conducir, reducir la velocidad y aumentar la distancia de frenado, además de:

Evitar cruzar arroyos

Evitar corrientes de agua

Evitar calles con acumulación de agua

También se exhorta a asegurar objetos sueltos en patios, azoteas y balcones para prevenir accidentes ocasionados por las rachas de viento, además de mantener limpias coladeras y desagües con el fin de disminuir el riesgo de inundaciones. Las autoridades pidieron atender las indicaciones oficiales y mantenerse informados a través de los canales de difusión institucionales.

La Dirección de Protección Civil indicó que trabaja en coordinación con las nueve delegaciones y otras dependencias municipales para implementar acciones preventivas y de respuesta durante el periodo del pronóstico. Mientras se desarrollan estas condiciones climáticas, el llamado principal es a tomar medidas de precaución para reducir riesgos tanto a la integridad física como al patrimonio de la población.

Información de Fidel Mier | N+

RCP