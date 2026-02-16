Cancelan Clases Presenciales en Algunos Municipios de BC ¿En Cuáles Será?

El martes 17 de febrero, los municipios de Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito mantendrán clases en línea en el turno matutino debido a la prevalencia de lluvias durante la madrugada y con el objetivo de reducir la movilidad. La medida aplica únicamente por la mañana en estas localidades, mientras que el turno vespertino continuará de manera presencial.

La decisión la dio a conocer la gobernadora de Baja California por medio de sus redes y responde a las condiciones climáticas previstas para las primeras horas del día, periodo en el que se anticipan precipitaciones. Con ello, se busca disminuir traslados y posibles riesgos asociados a la circulación bajo lluvia.

En varias zonas de Baja California las clases se mantendrán presenciales.

En contraste, en los municipios de Mexicali, San Felipe, Ensenada y San Quintín se mantendrá el turno presencial durante toda la jornada escolar, sin modificaciones en los horarios establecidos.

Para el turno vespertino en Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito, las actividades se desarrollarán de forma presencial como de costumbre, una vez que se prevé una mejora en las condiciones climáticas durante el transcurso del día.

Las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales ante cualquier actualización relacionada con el clima o con las actividades escolares, así como priorizar las medidas de precaución.

Finalmente, se exhortó a llamar al 911 en caso de cualquier emergencia que pudiera presentarse derivada de las lluvias, mientras se mantiene el seguimiento a las condiciones meteorológicas en la región.

Información de Aidée González | N+

RCP