Fuertes Vientos Dejan Sin Luz a Varias Colonias en Tijuana

Varias colonias de Tijuana se quedaron sin suministro de energía eléctrica este lunes 16 de febrero, tras el inicio de lluvias y fuertes vientos con ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora. Las autoridades municipales informaron que vecinos de 3 colonias en distintas zonas de la ciudad reportaron interrupciones en el servicio derivadas de las condiciones climáticas.

Las fallas en el suministro eléctrico se registraron conforme avanzaron las lluvias acompañadas de ráfagas intensas de viento, lo que generó varios reportes ciudadanos en distintos puntos de la ciudad. Protección Civil mantiene el seguimiento de las condiciones meteorológicas ante el pronóstico de que las precipitaciones continúen durante dos días más.

¿Cuáles son las colonias más afectadas por los intensos vientos en Tijuana?

De acuerdo con la autoridad municipal, las colonias más afectadas fueron:

Valle de las Palmas

Nido de las Águilas

Rinconada

Las autoridades pidieron a la ciudadanía que siguiera las recomendaciones de seguridad.

El alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, informó a través de redes sociales que la Comisión Federal de Electricidad dio a conocer que, al corte de las 16:00 horas, se había restablecido casi el 80 por ciento del servicio. Señaló además que personal de la CFE ya se encontraba en campo realizando labores para recuperar el suministro en las zonas pendientes.

Con el restablecimiento paulatino del servicio eléctrico y la continuidad de las precipitaciones previstas, las autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales sobre el pronóstico del clima y las medidas de seguridad.

