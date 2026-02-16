Hombre Choca Patrulla Durante Persecución en BC; lo Seguían por Perseguir y Amenazar a Mujer

Agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal detuvieron la madrugada del 16 de febrero a un hombre identificado como Aldo Alejandro “N”, de 35 años, en el poblado Benito Juárez, en el Valle de Mexicali, por su presunta responsabilidad en los delitos de amenazas y daño intencional a una patrulla.

La captura se logró tras una persecución que se extendió por calles del ejido y culminó sobre la carretera No. 6, luego de que el sospechoso fuera señalado de presuntamente perseguir y amenazar a una mujer.

De acuerdo con el reporte oficial, la intervención inició tras una llamada a la central de radio C5, en la que se informó que una mujer llegó a la estación de bomberos del poblado para solicitar auxilio, ya que presuntamente era seguida por un sujeto que también le realizaba amenazas vía telefónica. Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para atender el reporte y dialogar con la víctima, quien manifestó temor por su integridad.

El sujeto intentó huir y terminó chocando contra una patrulla de policía.

Con los datos del vehículo proporcionados, los agentes implementaron un operativo de búsqueda en la zona hasta ubicar al presunto responsable. Al detectarlo, le marcaron el alto con códigos y sirena; sin embargo, el conductor hizo caso omiso y se internó en el ejido, lo que derivó en una persecución.

Durante la movilización, los uniformados intensificaron la intervención hasta que, en una calle cerrada, el conductor realizó una maniobra y de manera intencional chocó una de las patrullas que participaban en el operativo, ocasionándole daños. Tras este hecho, la persecución continuó hacia la carretera No. 6.

Finalmente, el individuo fue capturado cuando conducía un pick up color blanco, modelo 2025, con placas de California. El arresto se concretó sin que se informaran personas lesionadas derivadas del incidente.

Aldo Alejandro “N” fue trasladado a la comandancia del poblado Guadalupe Victoria, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes para el seguimiento legal del caso. Con ello, el procedimiento quedó en manos de las instancias competentes, que determinarán su situación jurídica conforme a los señalamientos por amenazas y daños a la unidad oficial.

Historias recomendadas:

Información de Kitzia Flores | N+

RCP