Lluvias en Tijuana Provocan Socavón en la Colonia Magisterial: Zona fue Acordonada
Autoridades municipales acordonaron el área mientras Protección Civil realiza una evaluación para descartar riesgos
Un socavón se registró en la colonia Magisterial, en el cruce de la calle Magisterial con Mexicali y San Jorge, lo que provocó la movilización de autoridades municipales.
Elementos de seguridad acordonaron la zona para evitar el paso de vehículos y peatones, mientras personal de Protección Civil de Tijuana realiza una revisión del área para descartar riesgos adicionales.
Vecinos habían reportado hundimientos previos
De acuerdo con residentes de la zona, el sitio ya presentaba hundimientos y grietas desde hace tiempo; sin embargo, tras las lluvias registradas la noche del lunes, el pavimento terminó por colapsar.
Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, mientras autoridades continúan con la evaluación para determinar las acciones de reparación correspondientes.
