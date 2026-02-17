Miércoles de Ceniza 2026: Horario de Imposición de Cruz en Catedral Metropolitana de Tijuana

Comienzan los preparativos rumbo a la Semana Santa 2026 y autoridades católicas en Tijuana ya dieron a conocer los horarios de imposición de ceniza por el Miércoles de Ceniza, fecha que marca el inicio de la Cuaresma.

Este 18 de febrero de 2026, cientos de feligreses se preparan para acudir a las iglesias y recibir la cruz de ceniza, tradición que simboliza el comienzo de 40 días de reflexión, ayuno y preparación espiritual previos a la Semana Santa.

Horarios de imposición de ceniza en Tijuana

La Catedral Metropolitana de Tijuana informó que la imposición de ceniza se realizará cada media hora, en un horario de 7:00 de la mañana a 7:00 de la tarde, para facilitar la asistencia de los creyentes durante toda la jornada.

El Miércoles de Ceniza es una de las fechas más significativas del calendario litúrgico católico, ya que invita a la conversión y al recogimiento espiritual. La ceniza utilizada proviene de la quema de las palmas bendecidas el Domingo de Ramos del año anterior.

La Catedral de Tijuana también recuerda que durante esta fecha se practica el ayuno y la abstinencia como parte del compromiso espiritual de los fieles.

Se recomienda a los asistentes acudir con anticipación y mantenerse atentos a cualquier actualización que puedan emitir las parroquias locales.

