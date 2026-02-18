Incendio Consume 2 Mil Llantas en Yonke de la Carretera Santa Isabel en Mexicali

Un incendio que consumió alrededor de 2 mil llantas se registró la madrugada de este miércoles en el yonke “La Luna”, ubicado sobre la Carretera Santa Isabel, en el municipio de Mexicali.

De acuerdo con información preliminar, elementos del Cuerpo de Bomberos arribaron al sitio aproximadamente a las 4:00 de la mañana, tras recibir el reporte de un siniestro en el establecimiento dedicado a la venta de autopartes usadas.

Al llegar, encontraron una gran cantidad de neumáticos envueltos en llamas, lo que generó una intensa columna de humo visible a varios metros de distancia.

Bomberos agilizaron trabajos de extinción debido a fuertes vientos

Debido a los vientos registrados en la zona durante la madrugada, los trabajos se agilizaron ante el riesgo de que el fuego se propagara a predios contiguos.

Después de aproximadamente una hora de labores, el incendio fue controlado, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas.

Las autoridades investigan las posibles causas del siniestro.

Información David Mena

APG