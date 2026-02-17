Recuento de Afectaciones por Fuertes Vientos en Mexicali; Reportaron Caída de Árboles

Durante la noche del pasado lunes 16 de febrero se registraron daños por la caída de árboles en distintos puntos de Mexicali, derivados de la presencia de fuertes vientos en la ciudad. A través de un comunicado, el gobierno municipal informó que las afectaciones fueron atendidas por el Cuerpo de Bomberos y personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes realizaron trabajos en diversas vialidades.

De acuerdo con la información oficial, las labores se concentraron en el bulevar Benito Juárez en cruce con calzada Independencia, así como en el fraccionamiento Campestre y en la calle De las Juventudes. En estos puntos se reportó la caída de árboles a consecuencia de las ráfagas de viento registradas durante la noche.

Las autoridades indicaron que, tras los reportes ciudadanos, los cuerpos de emergencia se movilizaron para retirar los árboles caídos y atender cualquier riesgo asociado, además de coordinar acciones con personal de la CFE en caso de afectaciones relacionadas con el suministro eléctrico o infraestructura.

Las autoridades exhortaron a seguir las recomendaciones de seguridad ante los fuertes vientos.

Aunque no se detallaron daños adicionales ni personas lesionadas, la intervención conjunta permitió atender las zonas impactadas por los vientos y restablecer las condiciones de seguridad en las vialidades mencionadas.

Protección Civil Municipal recordó a la ciudadanía tomar las debidas precauciones, ya que se podrían registrar más ráfagas de viento durante el resto de la semana. La dependencia recomendó mantenerse atentos a los avisos oficiales ante cualquier cambio en las condiciones climáticas.

Con la continuidad del pronóstico de vientos, las autoridades municipales mantienen la vigilancia en distintos sectores de la ciudad y exhortan a la población a extremar precauciones para prevenir incidentes derivados de posibles nuevas afectaciones.

