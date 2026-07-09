¿En Qué Estados Se Esperan Chubascos y Lluvias Fuertes Este Jueves 9 de Julio de 2026?

Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste y norte de la República Mexicana; y la onda de calor prevalecerá en cinco estados

Cuadrillas de emergencia ayudan a habitantes en Veracruz tras las fuertes lluviasCuadrillas de emergencia ayudan a habitantes en Veracruz tras las fuertes lluvias. Foto: Facebook | secretaria.deproteccioncivil

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Chubascos y tormentas eléctricas afectarán gran parte de México este jueves. Jalisco, Veracruz y Tabasco tendrán lluvias intensas. Mientras tanto, el calor seguirá azotando el noroeste. Descubre más detalles.

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