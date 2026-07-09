¿En Qué Estados Se Esperan Chubascos y Lluvias Fuertes Este Jueves 9 de Julio de 2026?

Para este jueves 9 de julio de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en la mayor parte del territorio nacional.

Además, las autoridades pronostican lluvias puntuales intensas en zonas de Jalisco, Veracruz y Tabasco.

Por otra parte, se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste y norte de la República Mexicana.

Prevalecerá la onda de calor en Baja California Sur (centro y sur), Sonora y Sinaloa (centro y sur), e iniciando en zonas de Michoacán (costa) y Oaxaca (sur).

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Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (noreste), Veracruz (norte y sur) y Tabasco (oeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (centro, este y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste), Sinaloa (norte y centro), Tamaulipas (centro y sur), San Luis Potosí (este), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Puebla (norte y centro), Oaxaca (norte) y Chiapas (sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas (oeste y sur), Nayarit, Colima, Michoacán (norte y noreste), Guerrero (este), Morelos, Ciudad de México, Estado de México (norte) y Tlaxcala.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas

Superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste y centro).

De 40 a 45 °C: Chihuahua (norte y noreste).

De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.

Clima en el Valle de México

Por la mañana, se prevé cielo medio nublado con bruma. Ambiente fresco en la región y frío en zonas altas.

Durante la tarde, se pronostica ambiente templado a cálido, cielo nublado con probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México (norte, centro y este); las mismas que podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 7 a 9 °C y una máxima de 19 a 21 °C.

Con información de Conagua

ICM