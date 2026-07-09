¿A Qué Hora Lloverá Mañana, Jueves 9 de Julio en la CDMX?

La Ciudad de México tendrá un jueves 9 de julio con un ambiente fresco durante las primeras horas del día y lluvias fuertes por la tarde, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo prevé que el amanecer registre temperaturas de entre 3 y 15 grados, por lo que el ambiente será frío en algunas zonas altas de la capital. Conforme avance el día, el termómetro alcanzará máximas de 23 a 25 grados, aunque el calor estará acompañado por precipitaciones de intensidad fuerte.

Para la noche, el SMN anticipa la presencia de chubascos, además de un descenso en la temperatura, con valores que oscilarán entre 16 y 18 grados, por lo que se recomienda salir con paraguas o impermeable y tomar precauciones al conducir debido a la reducción de la visibilidad y posibles encharcamientos.

¿A Qué Hora Lloverá en la CDMX?

El pronóstico de Meteored coincide en que la lluvia será una constante durante la jornada, aunque detalla con mayor precisión los horarios en los que se esperan las precipitaciones.

Según la plataforma especializada, las primeras lluvias débiles podrían presentarse alrededor de las 11:00 horas en distintos puntos de la Ciudad de México. Posteriormente, la intensidad aumentará y, hacia las 17:00 horas, se prevé el desarrollo de una tormenta que se prolongará aproximadamente hasta las 20:00 horas.

Después de ese periodo, las condiciones comenzarán a mejorar de forma gradual y, para las 23:00 horas, se espera que las precipitaciones hayan cesado.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos meteorológicos, ya que las lluvias fuertes pueden provocar encharcamientos, afectaciones a la movilidad y retrasos en el transporte público durante la tarde y noche de este jueves.