¿A Qué Hora Lloverá Mañana, Jueves 9 de Julio en la CDMX?

Este jueves iniciará con ambiente fresco y, conforme avance el día, aumentará la probabilidad de precipitaciones que podrían extenderse durante varias horas de la tarde y noche

A qué hora lloverá mañana en la CDMx. Foto: CuartoscuroA qué hora lloverá mañana en la CDMx. Foto: Cuartoscuro

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¿A qué hora lloverá en la CDMX? Mañana, las lluvias comenzarán a las 11:00 am y se intensificarán hacia las 5:00 pm. Toma precauciones al salir y conducir.

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